В белгородской школе отстранен от работы директор без диплома

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-31T16:04:19+03:00

Прокурорская проверка выявила, что у директора одной из школ Красненского района даже документа о среднем образовании не было

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Прокуратурой Красненского района отстранен от работы директор одной из школ. Как сообщается на сайте областной прокуратуры, «в ходе осуществления надзора за соблюдением прав несовершеннолетних на качественное образование проведена проверка деятельности отдела образования администрации муниципального района «Красненский район». Эта проверка выявила, что у директора одной из школ Красненского района не то что диплома о высшем образовании не было, но и документа о получении среднего образования.

Как сообщает пресс-служба ведомства, это является нарушением статей 46 и 51 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и ст. 331 ТК РФ 17.06.2019. Поскольку среднего профессионального образования директора тоже не было, то и к педагогической деятельности допускать такого человека было нельзя.

Выяснилось, что директор без диплома и образования работала в МОУ «Лесноуколовская ООШ». После ухода предыдущего директора в декретный отпуск, школу возглавила студентка-заочница Воронежского госуниверситета, будущий историк. И, конечно, у заочницы еще не было диплома, как и документа о среднем профобразовании.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что директор-заочник уволена.

ИСТОЧНИК KP.RU