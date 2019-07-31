2019-07-31T15:04:32+03:00
Общество

В Белгороде инспекторы ГИБДД проведут рейд по выявлению пьяных водителей

Оперативно-профилактическое мероприятие пройдет в областном центре с 31 июля по 1 августа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгороде будут ловить пьяных лихачей.В Белгороде будут ловить пьяных лихачей.Фото: "КП" Архив
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Рейдовые мероприятия будут проводиться отдельной ротой ДПС на территории города Белгорода с 19 часов 31 июля до 07 часов 1 августа. Основная цель сотрудников ГИБДД - выявление на дорогах областного центра пьяных водителей.

Полицейские обращают внимание автомобилистов на необходимость неукоснительного соблюдения ПДД. Помните, что от вашей сознательности зависят не только ваши жизнь и здоровье, но и безопасность других участников дорожного движения.

Напомним, за пьяную езду предусмотрена административная ответственность – лишение прав на срок до двух лет и тридцатитысячный штраф. Повторное правонарушение влечет уголовную ответственность. Для рецидивистов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Автоинспекторы призывает белгородцев не быть равнодушными к проблеме аварийности и сообщать в полицию о пьяных водителях. Телефоны дежурной части УГИБДД УМВД: (4722) 352-832, 26-42-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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