Банк «Открытие» перезапустил корпоративные карты

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-31T14:44:42+03:00

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Теперь на базе карты действует «конструктор» по подключению нужных клиенту услуг. Это могут быть индивидуальный лимит для расходных операций и для снятия наличных, автоматическая конвертация, возможность самоинкассации, использования карты для оплаты командировок.

Держатели также получили возможность использовать платежные сервисы Samsung Pay/ Apple Pay/ Google Pay. А с электронным кошельком стало значительно проще - ведь он действует везде, где можно оплатить покупку картами Visa по бесконтактной технологии. Данный сервис не тарифицируется и предоставляется владельцам корпоративных карт бесплатно.

- Наш банк настроен на предоставление корпоративным клиентам качественных и современных услуг, с возможностью индивидуализации функционала сервис под потребности конкретного пользователя, - подчеркнул Андрей Карасев, старший вице-президент, департамент корпоративного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». - При этом мы хорошо понимаем, что корпоративная карта является лишь одним из инструментов для оперативных расчетов клиента, и основной ее козырь - это малый формат. Но даже если карта у вас не под рукой, а вы остаетесь на связи, то сможете использовать электронный кошелек на основе нашей карты, что очень удобно и практично. Мы планируем, что уже до конца июля будет выпущено более 700 карт.

ИСТОЧНИК KP.RU