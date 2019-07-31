2019-07-31T14:34:49+03:00
Происшествия

На одной из улиц Старого Оскола на женщину напали двое грабителей

Применив удушающий прием, злоумышленники похитили у нее сумку
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Два старооскольца могут сесть на шесть лет за кражу сумки.Два старооскольца могут сесть на шесть лет за кражу сумки.Фото: "КП" Архив
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С заявлением об ограблении в полицию Старого Оскола обратилась 35-летняя местная жительница. Она сообщила, что вечером в одном из микрорайонов города на нее напали двое незнакомцев. Применив удушающий прием, злоумышленники похитили у нее сумку и скрылись.

Правоохранители установили личности подозреваемых и задержали их. Злоумышленниками оказались 27-летние ранее судимые местные жители. Похищенное изъято.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по факту нападение возбуждено уголовное дело. За грабеж с применением физического насилия задержанным может грозить до семи лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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