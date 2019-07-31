В Белгородском выставочном зале картины представят художники Белгорода, Курска, Орла, Воронежа и Липецка

СЕГОДНЯ 17:06 2019-07-31T17:06:40+03:00

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6 августа в Выставочном зале «Родина» откроется межрегиональная выставка художников Белгорода, Курска, Орла, Воронежа и Липецка. Будет представлено более 100 работ. Это лучшие произведения межрегионального фестиваля изобразительных искусств, посвященного 120-летию советского живописца, монументалиста и графика Александра Дейнеки. Идея проведения этого фестиваля принадлежит курским художникам. Это один из проектов межрегионального сотрудничества художников Черноземья.

Выставка межрегионального фестиваля изобразительных искусств, посвященного 120-летию Александра Дейнеки, была открыта в Курске 8 мая 2019 года. Выставочный зал «Родина» совместно с БРОО «Союз художников России» решили показать лучшую часть этой выставки белгородцам. Традиционно большая часть работ – это живопись, где представлены различные жанры, техники и манеры исполнения. Своеобразными лидерами можно назвать пейзажи, портреты, сюжетные картины.

Раздел графики отличается разнообразием материалов, технических приемов, индивидуальным подходом к выбору сюжетов.

Также на выставке будут представлены скульптуры, декоративно-прикладное искусство.

Выставка даст зрителям обширное представление о творчестве художников Белгорода, Курска, Орла, Воронежа и Липецка. Будут представлены работы Владимира Аксенова, Владимира Дайбова, Станислава Дымова, Владимира Нестеркова, Игоря Понкратова, Анатолия Костяникова и других художников.

ИСТОЧНИК KP.RU