В Белгородской области осудили мужчину за хранение героина в крупном размере

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-31T12:42:44+03:00

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Мужчина приехал в Белгородскую область из другого региона. Как следует из приговора, размещенного на сайте Свердловского районного суда, он нашел бутылку, в которой были свертки с наркотическим веществом. Злоумышленник решил оставить его себе для личного употребления.

Позже мужчина приехал в Белгород на междугородном транспорте, где и был задержан сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. Силовики изъяли у злоумышленника наркотическое вещество общей массой 46,7 граммов, что соответствует крупному размеру.

Свою вину мужчина полностью признал. Его дело рассматривали в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Подсудимого признали виновным в хранении наркотиков в крупном размере. Однако суд принял во внимание раскаяние мужчины и назначил ему наказание в виде 1 года колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU