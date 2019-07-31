В Белгородской области осудили мужчину за хранение героина в крупном размере
Мужчина приехал в Белгородскую область из другого региона. Как следует из приговора, размещенного на сайте Свердловского районного суда, он нашел бутылку, в которой были свертки с наркотическим веществом. Злоумышленник решил оставить его себе для личного употребления.
Позже мужчина приехал в Белгород на междугородном транспорте, где и был задержан сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. Силовики изъяли у злоумышленника наркотическое вещество общей массой 46,7 граммов, что соответствует крупному размеру.
Свою вину мужчина полностью признал. Его дело рассматривали в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Подсудимого признали виновным в хранении наркотиков в крупном размере. Однако суд принял во внимание раскаяние мужчины и назначил ему наказание в виде 1 года колонии строго режима.
ИСТОЧНИК KP.RU