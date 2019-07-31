В Белгороде полицейские задержали в сауне пять проституток

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-31T10:27:11+03:00

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В ходе очередного оперативно-профилактического мероприятия полицейские задержали в Белгороде подозреваемую в организации бизнеса в сфере интим-услуг и пятерых девушек легкого поведения. Ночные бабочки обслуживали клиентов сауны. Час общения со жрицей любви стоил около трех тысяч рублей. Большую часть выручки они отдавали организатору.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Девушек, оказывающих интимные услуги клиентам, привлекли к административной ответственности. За занятие проституцией они заплатят штрафы. А вот их 57-летней начальнице грозит более серьезное наказание. В пресс-службе УМВД области сообщили, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. Санкции статьи, инкриминируемой подозреваемой, предусматривают до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU