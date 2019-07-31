2019-07-31T10:27:11+03:00
Общество

В Белгороде полицейские задержали в сауне пять проституток

Организатору бизнеса в сфере интим-услуг грозит уголовное наказание
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

В ходе очередного оперативно-профилактического мероприятия полицейские задержали в Белгороде подозреваемую в организации бизнеса в сфере интим-услуг и пятерых девушек легкого поведения. Ночные бабочки обслуживали клиентов сауны. Час общения со жрицей любви стоил около трех тысяч рублей. Большую часть выручки они отдавали организатору.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Девушек, оказывающих интимные услуги клиентам, привлекли к административной ответственности. За занятие проституцией они заплатят штрафы. А вот их 57-летней начальнице грозит более серьезное наказание. В пресс-службе УМВД области сообщили, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. Санкции статьи, инкриминируемой подозреваемой, предусматривают до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Причиной падежа пчел в Белгородской области стал препарат «Монарх»
Белгородские росгвардейцы задержали двоих граждан, находившихся в розыске
В Белгородской области осудили мужчину за хранение героина в крупном размере
На пляжах Белгорода запретили купаться
В Старом Осколе мужчина пообедал в столовой на 13 тысяч рублей
Электромонтер-кабельщик из Белгорода вновь в числе призеров чемпионата WorldSkills
Белгородцам снова повезло выиграть в лотерею
В Белгородской области двух без вести пропавших детей нашли сотрудники Росгвардии
В День города для белгородцев будет петь Полина Гагарина
Белгородец ударил своего приятеля, с которым отдыхал на реке, кирпичом по голове
У жителя Валуек полицейские изъяли 12 килограммов конопли
В Старом Осколе во время пожара пришлось эвакуировать 5 человек
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
Приложение «Сбербанк Онлайн» подстроится под каждого клиента
На трассе Белгород-Строитель произошло массовое ДТП
В Губкине семейную парочку подозревают в том, что она раскурочила городской фонтан