В Белгороде полицейские задержали в сауне пять проституток
В ходе очередного оперативно-профилактического мероприятия полицейские задержали в Белгороде подозреваемую в организации бизнеса в сфере интим-услуг и пятерых девушек легкого поведения. Ночные бабочки обслуживали клиентов сауны. Час общения со жрицей любви стоил около трех тысяч рублей. Большую часть выручки они отдавали организатору.
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Девушек, оказывающих интимные услуги клиентам, привлекли к административной ответственности. За занятие проституцией они заплатят штрафы. А вот их 57-летней начальнице грозит более серьезное наказание. В пресс-службе УМВД области сообщили, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. Санкции статьи, инкриминируемой подозреваемой, предусматривают до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU