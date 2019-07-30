2019-07-30T16:37:27+03:00
Общество

Белгородцам снова повезло выиграть в лотерею

Два жителя области стали обладателями крупных выигрышей
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородцам снова повезло выиграть в лотерею.Белгородцам снова повезло выиграть в лотерею.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

По итогам розыгрыша 1293-го тиража лотереи 21 июля 2019 года два жителя Белгородской области стали обладателями крупного денежного выигрыша. Один выиграл 250 тысяч рублей, другой – 153 тысячи рублей.

Отметим, что в этом году белгородцы не раз становились счастливыми обладателями выигрышных лотерейных билетов. Самый крупный за последнее время выигрыш в размере 1 миллиона рублей выпал на долю жителя Прохоровского района в начале марта. А в конце марта еще один житель Белгородской области выиграл автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24