Белгородцам снова повезло выиграть в лотерею

СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-30T16:37:27+03:00

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По итогам розыгрыша 1293-го тиража лотереи 21 июля 2019 года два жителя Белгородской области стали обладателями крупного денежного выигрыша. Один выиграл 250 тысяч рублей, другой – 153 тысячи рублей.

Отметим, что в этом году белгородцы не раз становились счастливыми обладателями выигрышных лотерейных билетов. Самый крупный за последнее время выигрыш в размере 1 миллиона рублей выпал на долю жителя Прохоровского района в начале марта. А в конце марта еще один житель Белгородской области выиграл автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU