Причиной падежа пчел в Белгородской области стал препарат «Монарх»
Препарат «Монарх» стал причиной смерти пчел в Белгородской области. Насекомые получили смертельную дозу пестицидов. Такую версию озвучили на совместном заседании общественных советов регионального управления Россельхознадзора и департамента АПК.
Обсуждая данную тему, говорили о том, что массовый падеж, когда от отравления пестицидом погибло свыше полутора тысяч пчелиных семей, наблюдался в Чернянском районе, Новооскольском и Старооскольском городских округах. В подтверждения сказанного привели результаты проведенных анализов. В образцах растений, взятых в этих районах, были выявлены диметоат, циперметрин и лямбд-цигалотрин. Также сыграло роль и бесконтрольное обращение с пестицидами, отсутствие госнадзора за соблюдением законодательства в этой области.
ИСТОЧНИК KP.RU