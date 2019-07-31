Причиной падежа пчел в Белгородской области стал препарат «Монарх»

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-31T14:03:35+03:00

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Препарат «Монарх» стал причиной смерти пчел в Белгородской области. Насекомые получили смертельную дозу пестицидов. Такую версию озвучили на совместном заседании общественных советов регионального управления Россельхознадзора и департамента АПК.

Обсуждая данную тему, говорили о том, что массовый падеж, когда от отравления пестицидом погибло свыше полутора тысяч пчелиных семей, наблюдался в Чернянском районе, Новооскольском и Старооскольском городских округах. В подтверждения сказанного привели результаты проведенных анализов. В образцах растений, взятых в этих районах, были выявлены диметоат, циперметрин и лямбд-цигалотрин. Также сыграло роль и бесконтрольное обращение с пестицидами, отсутствие госнадзора за соблюдением законодательства в этой области.

ИСТОЧНИК KP.RU