В Белгородской области двух без вести пропавших детей нашли сотрудники Росгвардии
В Белгородской области сотрудники Росгвардии обнаружили двух пропавших без вести детей в 40 километрах от дома. С просьбой отыскать мальчишек 10 и 9 лет обратились родители из Старого Оскола, обеспокоенные тем, что они не пришли в назначенное время домой.
Выяснилось, что 10-летний школьник ушел из дома и не вернулся вовремя. Сначала родители пытались найти его самостоятельно, но смогли только выяснить, что мальчик пропал вместе со своим еще более младшим приятелем 9 лет. В полицию родители обратились уже поздно вечером, в 22.50, когда их поиски не увенчались успехом.
На розыск учеников начальных классов были ориентированы все наружные службы региона. И через час поисков сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области обнаружили пропавших мальчиков на трамвайной остановке, расположенной в сорока километрах от места пропажи.
Испуганные дети рассказали росгвардейцам, что заблудились и не смогли найти дорогу домой.
Мальчиков целых и невредимых доставили домой и передали родителям.
ИСТОЧНИК KP.RU