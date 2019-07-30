СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-30T15:40:04+03:00

В Белгородской области двух без вести пропавших детей нашли сотрудники Росгвардии. Фото с сайта Росгвардии.

Накануне 10-летний мальчишка со своим 9-летним другом не пришли в назначенное время домой

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В Белгородской области сотрудники Росгвардии обнаружили двух пропавших без вести детей в 40 километрах от дома. С просьбой отыскать мальчишек 10 и 9 лет обратились родители из Старого Оскола, обеспокоенные тем, что они не пришли в назначенное время домой.

Выяснилось, что 10-летний школьник ушел из дома и не вернулся вовремя. Сначала родители пытались найти его самостоятельно, но смогли только выяснить, что мальчик пропал вместе со своим еще более младшим приятелем 9 лет. В полицию родители обратились уже поздно вечером, в 22.50, когда их поиски не увенчались успехом.

На розыск учеников начальных классов были ориентированы все наружные службы региона. И через час поисков сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области обнаружили пропавших мальчиков на трамвайной остановке, расположенной в сорока километрах от места пропажи.

Испуганные дети рассказали росгвардейцам, что заблудились и не смогли найти дорогу домой.

Мальчиков целых и невредимых доставили домой и передали родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU