2019-07-30T13:27:39+03:00
Происшествия

Белгородец ударил своего приятеля, с которым отдыхал на реке, кирпичом по голове

Полиция задержала обвиняемого в кратчайшие сроки
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец ударил своего приятеля, с которым отдыхал на реке, кирпичом по голове.Белгородец ударил своего приятеля, с которым отдыхал на реке, кирпичом по голове.Фото: "КП" Архив
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66-летнему белгородцу Следственным отделом Старого Оскола предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В ходе ссоры он ударил своего приятеля, с которым отдыхал на реке, кирпичом по голове. Обвиняемый пытался скрыться, но был задержан по горячим следам.

В ходе следствия выяснилось, что 23 июля 2019 года обвиняемый со своим 51-летним знакомым решили выпить и отправились на берег реки. Своего приятеля обвиняемый, ранее судимый, в том числе за убийство, не уважал, считал вором. И когда заметил, что тот потянулся к его вещам, взял кирпич и несколько раз ударил мужчину по голове, а затем еще и нанес удары ножом.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый скрылся. Сотрудники полиции нашли и задержали его, несмотря на то, что обвиняемый не имел регистрации на территории Российской Федерации.

В пресс-службе ведомства сообщили, что следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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