2019-07-30T11:51:16+03:00
Общество

В Старом Осколе во время пожара пришлось эвакуировать 5 человек

В микрорайоне Лебединец на седьмом этаже 9-этажки загорелся балкон
Ирина ТАРАСОВА
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В микрорайоне Лебединец на седьмом этаже 9-этажки загорелся балкон. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.В микрорайоне Лебединец на седьмом этаже 9-этажки загорелся балкон. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Неосторожное обращение с огнем является одной из самых распространенных причин возникновения пожаров. Так из-за неосторожного обращения с огнем при курении 29 июля в микрорайоне Лебединец Старого Оскола загорелся балкон в однокомнатной квартире на седьмом этаже 9-этажного жилого дома. Спасателям пришлось эвакуировать 5 человек.

На место вызова были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 7, № 6 и муниципальной пожарной части № 59. Огнеборцы приступили к спасательным работам и тушению пожара. При этом им пришлось эвакуировать 5 жильцов по лестничным маршам. Работая оперативно, огнеборцы не допустили распространение огня на соседние балконы и через 16 минут ликвидировали пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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