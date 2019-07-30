В Старом Осколе во время пожара пришлось эвакуировать 5 человек

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-30T11:51:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Неосторожное обращение с огнем является одной из самых распространенных причин возникновения пожаров. Так из-за неосторожного обращения с огнем при курении 29 июля в микрорайоне Лебединец Старого Оскола загорелся балкон в однокомнатной квартире на седьмом этаже 9-этажного жилого дома. Спасателям пришлось эвакуировать 5 человек.

На место вызова были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 7, № 6 и муниципальной пожарной части № 59. Огнеборцы приступили к спасательным работам и тушению пожара. При этом им пришлось эвакуировать 5 жильцов по лестничным маршам. Работая оперативно, огнеборцы не допустили распространение огня на соседние балконы и через 16 минут ликвидировали пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU