2019-07-30T11:19:38+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»

Банк УРАЛСИБ запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести страховой полис СК УРАЛСИБ Страхование «Крепкое здоровье» с 30% скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ
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Акция действует два дня – 1 и 2 августа 2019 года. Стоимость полиса на всю семью составит 4900 рублей (вместо 7000 рублей).

Быстрополис «Крепкое здоровье» включает консультацию врачей круглосуточного диспетчерского пульта, первичную медико-санитарную помощь и медицинскую помощь в неотложной форме, «второе медицинское мнение» – письменную консультацию врачей высокой квалификации, а также стоматологические услуги. В рамках полиса предусмотрено оказание медицинской помощи при острых внезапных заболеваниях, обострении хронических болезней, отравлениях, ожогах, травмах, обморожениях.

Страховая программа действует на всей территории РФ. Программа распространяется на взрослых от 18 года до 75 лет. Лимит страховой защиты – 500 тысяч рублей. Страховая защита действует в течение одного года с 7-ого рабочего дня, следующего за днем оплаты. Страховые выплаты осуществляются в течение 14 рабочих дней.

Для приобретения полиса необходимо обратиться в любое отделение Банка УРАЛСИБ 1 и 2 августа 2019 года.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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