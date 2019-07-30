На трассе Белгород-Строитель произошло массовое ДТП

СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-30T10:09:22+03:00

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На региональной трассе Белгород-Строитель при подъезде к городу Белгороду Яковлевского городского округа произошло массовое ДТП. Как сообщили в Управлении МЧС, на этом участке дороги столкнулись три автомобиля «Ниссан», УАЗ-469 и «Форд Транзит». Есть пострадавшие.

В социальных сетях появились фото, которые свидетельствуют, что больше всего досталось автомобилю «УАЗ»: он лежит на боку. У микроавтобуса поднят капот, вокруг разбросаны запчасти, вылетевшие при аварии.

На месте происшествия работали спасатели, сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU