На трассе Белгород-Строитель произошло массовое ДТП
При столкновении автомобилей «Ниссан», УАЗ-469 и «Форд Транзит» пострадали люди
На трассе Белгород-Строитель произошло массовое ДТП. Фото сообщества "Авто Белгород" ВКонтакте.
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На региональной трассе Белгород-Строитель при подъезде к городу Белгороду Яковлевского городского округа произошло массовое ДТП. Как сообщили в Управлении МЧС, на этом участке дороги столкнулись три автомобиля «Ниссан», УАЗ-469 и «Форд Транзит». Есть пострадавшие.
В социальных сетях появились фото, которые свидетельствуют, что больше всего досталось автомобилю «УАЗ»: он лежит на боку. У микроавтобуса поднят капот, вокруг разбросаны запчасти, вылетевшие при аварии.
На месте происшествия работали спасатели, сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU