В Губкине семейную парочку подозревают в том, что она раскурочила городской фонтан

СЕГОДНЯ 19:10 2019-07-29T19:10:22+03:00

За кражу деталей фонтана семейной паре грозит до 5 лет тюрьмы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

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С заявлением о краже в губкинский отдел полиции обратился представитель водоснабжающей организации. Он сообщил, что неизвестные скрутили 22 фонтанные форсунки. Оперативникам удалось вычислить злоумышленников. В преступлении подозревают супружескую пару – 32-летнего мужчину и 35-летнюю женщину.

По предварительным данным, подозреваемые прогуливались вместе с ребенком по парку. Присев отдохнуть у фонтана, они между делом скрутили с него латунные детали, после чего отправились домой. Полицейские обнаружили похищенное по месту жительства супругов.

Теперь в отношении них возбуждено уголовное дело. За кражу группой лиц им грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU