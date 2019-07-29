В Губкине семейную парочку подозревают в том, что она раскурочила городской фонтан
С заявлением о краже в губкинский отдел полиции обратился представитель водоснабжающей организации. Он сообщил, что неизвестные скрутили 22 фонтанные форсунки. Оперативникам удалось вычислить злоумышленников. В преступлении подозревают супружескую пару – 32-летнего мужчину и 35-летнюю женщину.
По предварительным данным, подозреваемые прогуливались вместе с ребенком по парку. Присев отдохнуть у фонтана, они между делом скрутили с него латунные детали, после чего отправились домой. Полицейские обнаружили похищенное по месту жительства супругов.
Теперь в отношении них возбуждено уголовное дело. За кражу группой лиц им грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU