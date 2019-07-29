В Белгородской области разыскивается водитель, который насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 17:58 2019-07-29T17:58:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белгородской области в Прохоровском районе вечером 28 июля произошло ДТП: на 13 километре автодороги «Призначное – Журавка» неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 45-летнего мужчину. Водитель с места происшествия скрылся. А пешеход в результате ДТП скончался от полученных травм.

УМВД России по Белгородской области проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению водителя.

Всего 28 июля территории области совершено 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 5 получили телесные повреждения.

Так, в Волоконовском районе 22-летний водитель «ВАЗа» сбил 31-летнего мужчину, который переходил дорогу. Перехода пришлось госпитализировать. В Губкине «ВАЗ» под управлением 22-летней девушки улетел в кювет, девушку также пришлось направить в медучредление. В Белгороде в результате автоаварии пострадал 27-летний водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU