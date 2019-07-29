В Белгородской области разыскивается водитель, который насмерть сбил пешехода
В Белгородской области в Прохоровском районе вечером 28 июля произошло ДТП: на 13 километре автодороги «Призначное – Журавка» неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 45-летнего мужчину. Водитель с места происшествия скрылся. А пешеход в результате ДТП скончался от полученных травм.
УМВД России по Белгородской области проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению водителя.
Всего 28 июля территории области совершено 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 5 получили телесные повреждения.
Так, в Волоконовском районе 22-летний водитель «ВАЗа» сбил 31-летнего мужчину, который переходил дорогу. Перехода пришлось госпитализировать. В Губкине «ВАЗ» под управлением 22-летней девушки улетел в кювет, девушку также пришлось направить в медучредление. В Белгороде в результате автоаварии пострадал 27-летний водитель.
ИСТОЧНИК KP.RU