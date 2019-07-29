Белгородец, похитил у пенсионерки большее 300 тысяч рублей, написав расписку исчезающими чернилами

СЕГОДНЯ 16:41 2019-07-29T16:41:20+03:00

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В полицию Белгорода обратилась 84-летняя женщина. Она сообщила, что знакомый обманом похитил у нее 305 тысяч рублей.

По предварительным данным, 34-летний ранее судимый местный житель занял у пенсионерки деньги, написав ей расписку исчезающими чернилами. Возвращать долг мужчина не торопился. Обнаружив, что текст с листа бумаги пропал, женщина поняла, что стала жертвой аферы и обратилась в полицию.

Оперативники задержали предполагаемого злоумышленника. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU