В Великомихайловке появится Музей лошади

СЕГОДНЯ 16:18 2019-07-29T16:18:03+03:00

За первое полугодие на экскурсии в Великомихайловке побывало 22 тысячи человек

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Великомихайловку, известную своим музеем Первой конной армии, хотят сделать центром туризма Белгородской области. В первом полугодии здесь побывало 22 тысячи экскурсантов, что уже говорит само за себя. Выиграв грант в размере 100 тысяч рублей, здесь планируют открыть Музей лошади под открытым небом.

Сегодня в музее, которому исполнилось 80 лет, можно увидеть личные вещи Буденного, Ворошилова, других красноармейцев. Экскурсантам рассказывают, что легендарные красные командиры лично бывали в Великомихайловке, в том самом доме, где расположен музей.

Музей лошади планируют расположить под открытым небом. Руководство музея рассчитывает, что большинство экспонатов можно будет трогать руками. В музее будут проходить различные мастер-классы для детей и экскурсии для слабовидящих людей.

ИСТОЧНИК KP.RU