2019-07-29T16:18:03+03:00
Звезды

В Великомихайловке появится Музей лошади

За первое полугодие на экскурсии в Великомихайловке побывало 22 тысячи человек
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Великомихайловке появится Музей лошади.В Великомихайловке появится Музей лошади.
Изменить размер текста:

Великомихайловку, известную своим музеем Первой конной армии, хотят сделать центром туризма Белгородской области. В первом полугодии здесь побывало 22 тысячи экскурсантов, что уже говорит само за себя. Выиграв грант в размере 100 тысяч рублей, здесь планируют открыть Музей лошади под открытым небом.

Сегодня в музее, которому исполнилось 80 лет, можно увидеть личные вещи Буденного, Ворошилова, других красноармейцев. Экскурсантам рассказывают, что легендарные красные командиры лично бывали в Великомихайловке, в том самом доме, где расположен музей.

Музей лошади планируют расположить под открытым небом. Руководство музея рассчитывает, что большинство экспонатов можно будет трогать руками. В музее будут проходить различные мастер-классы для детей и экскурсии для слабовидящих людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Губкине семейную парочку подозревают в том, что она раскурочила городской фонтан
В Белгородской области разыскивается водитель, который насмерть сбил пешехода
Белгородец, похитил у пенсионерки большее 300 тысяч рублей, написав расписку исчезающими чернилами
Белгород: Участники марафона «Добрый город» хотят спасти как можно больше детских жизней
В Белгороде на территории гимназии № 22 погиб 14-летний подросток
В Белгороде уберут кольцо в микрорайоне «Спутник»
Белгородец оплатил потерпевшему материальный ущерб и моральный вред за погребение
На ремонт Белгородского драмтеатра имени Щепкина выделят более 10 миллионов рублей
Полицейские помогли заехавшему в Белгородскую область итальянскому писателю и путешественнику
Белгородку задержали за повторную пьяную езду
В Белгороде ко Дню города велосипедисты проедут по самым загадочным местам города
Новая набережная в Старом Осколе уплыла после первого же дождика
Аспиранты Белгородского университета получат грантовую поддержку региональных властей
Белгородцев призывают сообщать в полицию о детях за рулем мокиков и мопедов
В Вейделевском районе на 73 тысячи рублей обворовали сторожку фермерского хозяйства
Металлоинвест и ЕВРАЗ обменялись опытом
Выходные в Белгородской области выдадутся дождливыми, но теплыми
Главный праздник горняков
Смерть 4-летнего мальчика в белгородской больнице проверит Следственный комитет
В Старом Осколе водитель «Шевроле Нивы» сбил на пешеходном переходе мать с двумя детьми