В Великомихайловке появится Музей лошади
Великомихайловку, известную своим музеем Первой конной армии, хотят сделать центром туризма Белгородской области. В первом полугодии здесь побывало 22 тысячи экскурсантов, что уже говорит само за себя. Выиграв грант в размере 100 тысяч рублей, здесь планируют открыть Музей лошади под открытым небом.
Сегодня в музее, которому исполнилось 80 лет, можно увидеть личные вещи Буденного, Ворошилова, других красноармейцев. Экскурсантам рассказывают, что легендарные красные командиры лично бывали в Великомихайловке, в том самом доме, где расположен музей.
Музей лошади планируют расположить под открытым небом. Руководство музея рассчитывает, что большинство экспонатов можно будет трогать руками. В музее будут проходить различные мастер-классы для детей и экскурсии для слабовидящих людей.
ИСТОЧНИК KP.RU