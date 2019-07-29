Белгород: Участники марафона «Добрый город» хотят спасти как можно больше детских жизней

СЕГОДНЯ 15:05 2019-07-29T15:05:25+03:00

Марафон 7 сентября в четвертый раз соберет белгородцев и жителей соседних регионов

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В Белгороде 7 сентября пройдет марафон «Добрый город». Его участники ставят цель спасти как можно больше детских жизней. В этом году наряду с уже традиционными дистанциями: 1, 5 и 10 километров, организаторы приглашают испытать себя и пробежать дистанцию 21,1 километр.

Электронная фиксация времени, питание на дистанции марафона, эксклюзивные медали для финишеров, - это и многое другое ждет участников в день старта в парке Победы. Участвовать в забегах можно всей семьёй, а можно заявить к участию корпоративную команду.

Руководитель благотворительной организации и инициатор мероприятия Евгения Кондратюк отметила, что «флаги, транспаранты, футболки с логотипом организации или гербом семьи, не запрещены, а приветствуются». При этом исключение существует только для религиозных и политических организаций.

Регистрация участников проходит на сайте марафона.

Для юридических лиц групповую заявку на участие можно отправить на почту marafon31@bk.ru, указав контактный телефон и желаемую дистанцию забега каждого участника.

Напомним, что организатором спортивного мероприятия выступает БРОО «Святое Белогорье против детского рака». Впервые марафон "Добрый город" прошёл в 2016 году. На старт вышли порядка тысячи белгородцев. В прошлом году участие в марафоне приняли 1500 жителей Белгорода и области.

ИСТОЧНИК KP.RU