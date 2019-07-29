2019-07-29T15:05:25+03:00
Общество

Белгород: Участники марафона «Добрый город» хотят спасти как можно больше детских жизней

Марафон 7 сентября в четвертый раз соберет белгородцев и жителей соседних регионов
Ирина ТАРАСОВА
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Участники марафона «Добрый город» хотят спасти как можно больше детских жизней. Фото сообщества "Марафон "Добрый город" ВКонтакте.Участники марафона «Добрый город» хотят спасти как можно больше детских жизней. Фото сообщества "Марафон "Добрый город" ВКонтакте.
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В Белгороде 7 сентября пройдет марафон «Добрый город». Его участники ставят цель спасти как можно больше детских жизней. В этом году наряду с уже традиционными дистанциями: 1, 5 и 10 километров, организаторы приглашают испытать себя и пробежать дистанцию 21,1 километр.

Электронная фиксация времени, питание на дистанции марафона, эксклюзивные медали для финишеров, - это и многое другое ждет участников в день старта в парке Победы. Участвовать в забегах можно всей семьёй, а можно заявить к участию корпоративную команду.

Руководитель благотворительной организации и инициатор мероприятия Евгения Кондратюк отметила, что «флаги, транспаранты, футболки с логотипом организации или гербом семьи, не запрещены, а приветствуются». При этом исключение существует только для религиозных и политических организаций.

Регистрация участников проходит на сайте марафона.

Для юридических лиц групповую заявку на участие можно отправить на почту marafon31@bk.ru, указав контактный телефон и желаемую дистанцию забега каждого участника.

Напомним, что организатором спортивного мероприятия выступает БРОО «Святое Белогорье против детского рака». Впервые марафон "Добрый город" прошёл в 2016 году. На старт вышли порядка тысячи белгородцев. В прошлом году участие в марафоне приняли 1500 жителей Белгорода и области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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