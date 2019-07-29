В Белгороде на территории гимназии № 22 погиб 14-летний подросток

СЕГОДНЯ 14:40 2019-07-29T14:40:43+03:00

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В Белгороде в ночь на субботу 27 июля на территории гимназии №22 погиб 14-летний подросток. Медикам скорой помощи, которые прибыли на место, спасти ребенка не удалось.

Как выяснилось, ребята играли на теплице, которая расположена рядом с гимназией. 14-летний подросток неудачно упал и ударился головой. В соцсетях появилась информация, что он получил смертельную травму. Но эта информация не подтвердилась. Как и та, что дети занимались паркуром. В Следственном комитете Белгородской области, который проводил проверку по случаю гибели мальчика, отметили, что у мальчика были проблемы с сердцем.

ИСТОЧНИК KP.RU