В Белгороде на территории гимназии № 22 погиб 14-летний подросток
Врачам скорой помощи, прибывшим на место, спасти ребенка не удалось
В Белгороде на территории гимназии № 22 погиб 14-летний подросток.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде в ночь на субботу 27 июля на территории гимназии №22 погиб 14-летний подросток. Медикам скорой помощи, которые прибыли на место, спасти ребенка не удалось.
Как выяснилось, ребята играли на теплице, которая расположена рядом с гимназией. 14-летний подросток неудачно упал и ударился головой. В соцсетях появилась информация, что он получил смертельную травму. Но эта информация не подтвердилась. Как и та, что дети занимались паркуром. В Следственном комитете Белгородской области, который проводил проверку по случаю гибели мальчика, отметили, что у мальчика были проблемы с сердцем.
ИСТОЧНИК KP.RU