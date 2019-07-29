В Белгороде уберут кольцо в микрорайоне «Спутник»

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-29T10:37:22+03:00

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В микрорайоне «Ступник» исчезнет кольцевая развязка. Управление капитального строительства разместило информацию о том, что предстоит сделать подрядной организации, которая возьмется за устранение кольца на перекрестке улиц Губкина и Магистральной. Всего на эти работы планируется потратить 61 миллион рублей из областного и городского бюджета.Заявки на участие в тендере принимаются до 5 августа. Аукцион состоится 7 августа

Организация, которая выиграет аукцион, должна будет закатать дорогу в двухслойное асфальтобетонное покрытие, нанести разметку на проезжей части, сделать освещение, установить бордюры и светофоры. Оговорены сроки – до 1 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU