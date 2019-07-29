Белгородец оплатил потерпевшему материальный ущерб и моральный вред за погребение

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-29T09:52:15+03:00

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Согласно решения суда, житель села Красное, осужденный по ч. 4 ст. 111 УК РФ, должен был выплатить потерпевшему материальный ущерб за погребение. Также ему предстояло оплатить денежную компенсацию морального вреда, всего общая сумма составила 431 тысяч рублей. Но сделал он это только после вмешательства судебных приставов.

Судебный пристав-исполнитель Красногвардейского районного отдела судебных приставов УФССП России по Белгородской области возбудив исполнительное производство, направил документы должнику.

Был арестован автотранспорт должника, также вынесено постановление об ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации.

Только после этих мер должник оплатил задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU