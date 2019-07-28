На ремонт Белгородского драмтеатра имени Щепкина выделят более 10 миллионов рублей
Белгородский государственный академический драмтеатр имени Щепкина ждет капитальный ремонт. На него власти выделяют 10,1 миллионов рублей. Сообщение о предстоящем ремонте появилось на сайте Госзакупок. Размещено оно с подачи Управления капитального строительства региона.
Пока неизвестно, кто именно будет выполнять ремонтные работы, документы и заявки принимают до 7 августа текущего года.
Отметим, что в театре необходимо заменить окна и двери, привести в порядок систему водоснабжения, заменить систему канализации. Также необходимо заменить отопительные радиаторы, крыльцо, установить систему наружного видеонаблюдения. В ходе ремонта хотят сделать качественное освещение, укрепить фундамент, стены, кровлю и фасад.
Напомним, что учредителем областного государственного автономного учреждения культуры (ОГАУК) «БГАДТ имени М.С. Щепкина» от имени Белгородской области выступает управление культуры региона.
ИСТОЧНИК KP.RU