Полицейские помогли заехавшему в Белгородскую область итальянскому писателю и путешественнику

СЕГОДНЯ 17:09 2019-07-28T17:43:25+03:00

Во время поездки у иностранного гостя сломалась машина

Изменить размер текста: A A

В районе города Валуйки сотрудники ГИБДД заметили на обочине дороги автомобиль с иностранными номерами. Водитель представился полицейским иностранным писателем Лоренцо Мерло, путешествующим вместе со своей дочерью Жандирой по миру. Иностранный гость объяснил, что машина сломалась, и он самостоятельно пытается ее починить.

Автоинспекторы отбуксировали внедорожник писателя на автосервис, где мастера на станке выточили необходимые детали и устранили поломку. Убедившись, что писатель и его дочь смогут безопасно продолжить свое путешествие, полицейские пожелали им счастливого пути и подарили книгу о Белгородской области.

«Лоренцо Мерло поблагодарил полицейских за оказанную помощь и пообещал этот случай описать в своем блоге и новой книге», - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU