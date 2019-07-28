2019-07-28T13:15:35+03:00
Общество

Белгородку задержали за повторную пьяную езду

Несмотря на то, что женщину уже останавливали инспекторы ДПС и лишили прав, она вновь села за руль сильно навеселе
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородку задержали за повторную пьяную езду. Фото из открытых источников.Белгородку задержали за повторную пьяную езду. Фото из открытых источников.
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В Белгороде на улице Губкина инспекторы ДПС 25 июля остановили автомобиль «Тайота-Камри». За рулем иномарки была 34-летняя женщина с признаками сильного алкогольного опьянения. Пробив машину по базе данных, инспекторы установили, что автоледи уже лишена водительских прав за управление в пьяном состоянии. Наличие алкоголя в крови показано и медицинское освидетельствование женщины.

За повторное грубое нарушение правил в отношении пьяной женщины за рулем возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения).

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что для тех нарушителей, которые сели за руль пьяными повторно, ждет продление лишения прав и немалый штраф. Также в УМВД России напомним, что наказание за езду в пьяном виде стало суровее. В данном случае женщине грозит лишения свободы на срок до 2-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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