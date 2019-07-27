В Белгороде ко Дню города велосипедисты проедут по самым загадочным местам города
В рамках велоквеста «Твой старый город» участники соберут средства для детей «Синей птицы»
В Белгороде ко Дню города велосипедисты проедут по самым загадочным местам города. Фото сообщества "Белгород - это интересно" ВКонтакте.
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Ко Дню города в Белгороде 3 августа пройдет благотворительный велоквест «Твой старый город». Участники проедут по самым интересным и загадочным местам областного центра. К тому же им предстоит за определенное время объехать максимально возможное количество зашифрованных организаторами мест в городе, выполняя задания. Деньги, полученные в ходе велоквеста, пойдут детям из «Синей птицы».
Отметим, что общественная организация «Синяя птица» объединяет специалистов, которые опекают детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Велоквест стартует в 10:00 от детского центра «Тропикано».
ИСТОЧНИК KP.RU