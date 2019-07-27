2019-07-27T11:29:40+03:00
Экономика

Новая набережная в Старом Осколе уплыла после первого же дождика

Власти города знали о грозящей беде, но это их не остановило
Ирина ТАРАСОВА
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О проблеме ливневой при торжественном открытии набережной в Старом Осколе знали. Фото Белгород №1.О проблеме ливневой при торжественном открытии набережной в Старом Осколе знали. Фото Белгород №1.
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В народе говорят: «Поспешишь — людей насмешишь». Но в случае с набережной в Старом Осколе — не до смеха. Всего через неделю после торжественного открытия, нижний ярус новой набережной ушел под воду после первого же дождика. Власти знали о проблеме ливнестоков, но это их не остановило.

Напомним, что 19 июля в Старом Осколе торжественно открыли новую набережную. А всего через неделю, 25 июля, прошли дожди и ее размыло со стороны улицы Октябрьской. Да так, что плитка поднялась и-за воды наверх.

На сайте старооскольской администрации комментарий по поводу размытой набережной дает заместитель главы округа по строительству Олег Медведев. Он, в частности, оправдывает случившееся тем, что «в ходе завершающей стадии производства работ штабом строительства были установлены нестыковки в проекте, в части решений по водоотведению ливневых вод в районе примыкания набережной к мосту по улице Октябрьской. Были выработаны требуемые решения, но несвоевременная поставка железобетонных изделий не позволила это сделать к открытию. Ввиду того, что зона производства работ затрагивает по большей части не задействованный для отдыха и проведения мероприятий участок набережной, было принято решение не переносить торжественное открытие объекта, особенно учитывая тот факт, что жители нашего города и так начали его активно эксплуатировать».

Также чиновник обещает, что у подрядной организации теперь есть все необходимые материалы и как только позволит погода начнется восстановление новой набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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