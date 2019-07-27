Аспиранты Белгородского университета получат грантовую поддержку региональных властей

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-27T10:51:40+03:00

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Три приоритетных проекта из шести, которые принадлежат молодым исследователям из Белгородского государственного университета, получат грантовую поддержку региональных властей.

В конкурсе участвовали студенты и аспиранты всех вузов Белгородской области, однако поддержку получили 6 наиболее перспективных проектов. В числе победителей — аспирант медицинского института Антон Пажинский. Ему принадлежит разработка инновационных путей фармакологической профилактики и коррекции ишемии сетчатки как основы для снижения показателей инвалидности от социально значимых заболеваний в Белгородской области.

К сфере медицины относится и проект аспиранта Владислава Солдатова. Он автор разработки инновационной стратегии терапии ишемических повреждений головного мозга для снижения показателей смертности и инвалидности от социально значимых заболеваний региона.

Проект аспирантки института общественных наук и массовых коммуникаций Юлии Артёмовой о саморегуляции социальных взаимодействий инвалидов-колясочников с представителями некоммерческих организаций Белгородской области также вошел в число 6-ти самых перспективных.

ИСТОЧНИК KP.RU