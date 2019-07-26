2019-07-26T18:06:58+03:00
Общество

Белгородцев призывают сообщать в полицию о детях за рулем мокиков и мопедов

За полгода только в Белгородском районе в ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних и один погиб
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Полицейские призывают жителей района не оставаться равнодушными к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.Полицейские призывают жителей района не оставаться равнодушными к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.Фото: "КП" Архив
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Инспекторы ПДН белгородского районного отдела полиции обеспокоены ситуацией с юными водителями. Только за прошлую неделю сотрудники ОМВД выявили на дорогах четырех подростков, управлявших транспортными средствами без прав. Сообщается, что во всех случаях родители и законные представители были привлечены к административной ответственности. Кроме того, все эти факты в ближайшее время разберут на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних.

Правоохранители обращают внимание белгородцев: покупая детям, не имеющим водительского удостоверения, маломощные транспортные средства: электросамокаты, мопеды, квадрациклы, мокики и так далее, - вы провоцируете их на нарушение ПДД, что может привести к непоправимым последствиям. За 6 месяцев текущего года на дорогах Белгородского района произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Шестеро из них пострадали, один погиб.

Полицейские призывают жителей района не оставаться равнодушными к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. Сообщив в правоохранительные органы о подростке за рублем, вы можете сохранить ему жизнь. Если вы заметили на дороге несовершеннолетнего водителя, позвоните в дежурную часть ОМВД по телефонам: (4722) 51-77-16, 51-61-11, 51-62-19 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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