2019-07-26T16:49:23+03:00
Общество

В Вейделевском районе на 73 тысячи рублей обворовали сторожку фермерского хозяйства

Добычей злоумышленника стали дорогостоящий навигатор, влагомер и ТВ-приставка
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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За кражу мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.За кражу мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.Фото: "КП" Архив
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С заявлением о краже в вейделевский отдел полиции обратился фермер. Он сообщил, что с территории его хозяйства пропало имущество общей стоимостью 73 тысячи рублей. Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 53-летний местный житель.

По предварительным данным, злоумышленник приехал навестить сторожа. Однако друга на месте не оказалось. Сторожка, где он обычно находится, была не заперта. Воспользовавшись ситуацией, подозреваемый вынес из помещения дорогостоящий навигатор, влагомер и ТВ-приставку. Погрузив технические устройства в свою машину, он скрылся. Продать похищенное мужчина не успел, так как был задержан правоохранителями. Принадлежащее фермерскому хозяйству имущество изъято.

По информации начальника следственной группы ОМВД России по Вейделевскому району Андрея Зюбы, в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. За кражу мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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