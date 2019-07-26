Металлоинвест и ЕВРАЗ обменялись опытом

СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-26T15:38:39+03:00

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Гиганты горно-металлургического сегмента - Металлоинвест и ЕВРАЗ - постоянно стремятся к усилению не только своих производственных мощностей, но и улучшению системы управления бизнес-процессами. Одним из направлений этой системы выступает HR, то есть, управление персоналом, ведь грамотная работа с кадрами позволяет создать сплочённую команду, способную эффективно решать задачи и реализовывать даже самые сложные проекты.

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ИСТОЧНИК KP.RU