Металлоинвест и ЕВРАЗ обменялись опытом
HR-руководители компаний обсудили совершенствование системы оплаты труда
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Гиганты горно-металлургического сегмента - Металлоинвест и ЕВРАЗ - постоянно стремятся к усилению не только своих производственных мощностей, но и улучшению системы управления бизнес-процессами. Одним из направлений этой системы выступает HR, то есть, управление персоналом, ведь грамотная работа с кадрами позволяет создать сплочённую команду, способную эффективно решать задачи и реализовывать даже самые сложные проекты.
ИСТОЧНИК KP.RU