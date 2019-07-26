Главный праздник горняков

СЕГОДНЯ 15:01 2019-07-26T15:01:41+03:00

Изменить размер текста: A A

19 июля торжества начались с праздничного собрания коллектива. На сцену вышли передовики производства – горняки и обогатители, водители и железнодорожники, ремонтники и представители других профессий предприятия. Ведомственные, областные и городские награды стойленцам вручили первый заместитель губернатора Белгородской области - начальник департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области Валерий Шамаев, глава администрации Старооскольскольского городского округа Александр Сергиенко и председатель Совета депутатов округа Евгений Согуляк. В этом году звания «Почетный горняк» удостоены 11 работников комбината, а Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли получил 41 сотрудник предприятия.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU