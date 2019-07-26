В Старом Осколе водитель «Шевроле Нивы» сбил на пешеходном переходе мать с двумя детьми
Женщина, пятилетний мальчик и 14 летняя девочка доставлены в больницу
фото с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.
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ДТП произошло 26 июля около десяти часов утра в районе дома №3 микрорайона Жукова. По предварительным данным, 61-летний водитель «Шевроле Нивы» сбил на регулируемом пешеходном переходе женщину с двумя детьми. Все трое были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи 43-летняя местная жительница и пятилетний мальчик отпущены. Четырнадцатилетнюю девочку врачи приняли решение госпитализировать.
По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, водитель был трезв. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства совершенного дорожно-транспортного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU