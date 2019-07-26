Выходные в Белгородской области выдадутся дождливыми, но теплыми

СЕГОДНЯ 15:37 2019-07-26T15:37:50+03:00

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В пятницу, судя по прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, Белгородскую область во второй половине дня будет вовсю поливать дождем. Пасмурными выдадутся и грядущие выходные. И в субботу, и в воскресенье ожидается переменная облачность и кратковременные осадки. Столбики термометров поднимутся до отметки +27…+29 градусов.

Прогноз погоды на ближайшие дни:

Суббота, 27 июля. Температура ночью +16 градусов. Днем +27 градусов. Переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный – 5 метров в секунду.

Воскресенье, 28 июля. Температура ночью +17 градусов. Днем +29 градусов. Переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU