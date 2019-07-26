2019-07-26T11:29:27+03:00
Происшествия

В Белгородской области столкнулись «десятка» и «КамАЗ»

В ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Вечером 25 июля в Волоконовском районе на двадцатом километре трассы «Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки» произошло ДТП. По предварительным данным, 28-летний водитель «десятки» не справился с управлением из-за слишком высокой скорости. В результате легковушка столкнулась с «КамАЗом». Управлявший автомобилем «ВАЗ» молодой человек и его 33-летняя пассажирка с травмами попали в больницу.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Еще одно ДТП произошло в Губкинском городском округе на 74 километре дороги «Короча - граница Курской области». По предварительной информации, 41-летний водитель «Мерседеса» не уступил дорогу мотоциклу «Кавасаки». 31-летнего мотоциклиста с травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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