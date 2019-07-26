В Ровеньском районе полицейские задержали 19-летнего парня с рюкзаком конопли

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-26T12:12:38+03:00

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В Ровеньском районе полицейские задержали по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков 19-летнего парня. По предварительным данным, молодой человек попался с поличным. Его рюкзак был буквально набит коноплей. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что у парня изъяли более 600 граммов каннабиса.

Задержанный показал правоохранителям место, где собрал наркотическое растение. В придорожном овраге обнаружили больше 2000 кустов дикорастущей конопли. Собственнику земельного участка выдали предписание, в соответствии с которым очаг произрастания был уничтожен.

В отношении задержанного молодого человека следственной группой ОМВД России по Ровеньскому району возбуждено уголовное дело за незаконное хранение частей растений, содержащих наркотические средства. Парню грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU