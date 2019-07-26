На одном из старооскольских пляжей обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти
Полицейские сообщили, что предполагаемый злоумышленник задержан
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Сообщение о том, что на одном из пляжей Старооскольского городского округа обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти поступило в полицию во вторник, 23 июля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника.
По информации УМВД России по Белгородской области к совершению особо тяжкого преступления может быть причастен 67-летний местный житель. Материал передан сотрудниками полиции в региональный Следственный комитет.
ИСТОЧНИК KP.RU