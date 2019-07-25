2019-07-25T18:20:11+03:00
Происшествия

В Белгородской области сбытчики фальшивых купюр предстали перед судом

Один из парней получил реальное лишение свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Главный фигурант получил два с половиной года колонии.Главный фигурант получил два с половиной года колонии.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

"Фальшивомонетчиков" задержали в Ровеньском районе чуть больше двух месяцев назад. Вскоре трое девятнадцатилетних парней оказались на скамье подсудимых.

По версии следствия, один из них приобрел несколько фальшивых купюр. Две пятитысячные банкноты он вместе с приятелями сбыл в местных магазин, расплатившись ими за товар. Еще три были спрятаны в тайнике, который юноша добровольно выдал правоохранителям. Помимо этого, у него нашли дома 14 граммов синтетического наркотика – так называемой «соли».

Главный фигурант получил два с половиной года колонии. Двое других отделались исправительными работами на срок около полутора лет. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

На этой неделе в Белгородской области проходит операция «Фальшивка». Полицейские призывают жителей региона быть внимательными при обращении с деньгами. Если к вам в руки все же попала сомнительная купюра – звоните в полицию. Не стоит пытаться избавиться от такой банкноты. За сбыт подделки можно получить до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгороде появится ночной общественный транспорт
Программа Дня города в Белгороде: как это будет
В Старом Осколе снесли магазин и кафе
Житель Белгородской области на иномарке друга врезался в столб
Староосколец вырастил в квартире на девятом этаже сорок кустов конопли
Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджета
На территории белгородского «Сити Молла» мин не обнаружено
В Белгородской области под колесами автомобиля погибла 48-летняя женщина – водитель скрылся
Полина Гагарина выступит на Соборной площади Белгорода
Пропавший во время прогулки 19-летний житель Белгородского района найден живым
«Мисс Вселенная» пригласила юных белгородцев стать участниками конкурса комиксов
Пропавший в Белгороде пенсионер найден живым
Белгородэнерго выделило заводу «Верофарм» 3 МВт дополнительной мощности