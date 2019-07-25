В Белгородской области сбытчики фальшивых купюр предстали перед судом

СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-25T18:20:11+03:00

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"Фальшивомонетчиков" задержали в Ровеньском районе чуть больше двух месяцев назад. Вскоре трое девятнадцатилетних парней оказались на скамье подсудимых.

По версии следствия, один из них приобрел несколько фальшивых купюр. Две пятитысячные банкноты он вместе с приятелями сбыл в местных магазин, расплатившись ими за товар. Еще три были спрятаны в тайнике, который юноша добровольно выдал правоохранителям. Помимо этого, у него нашли дома 14 граммов синтетического наркотика – так называемой «соли».

Главный фигурант получил два с половиной года колонии. Двое других отделались исправительными работами на срок около полутора лет. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

На этой неделе в Белгородской области проходит операция «Фальшивка». Полицейские призывают жителей региона быть внимательными при обращении с деньгами. Если к вам в руки все же попала сомнительная купюра – звоните в полицию. Не стоит пытаться избавиться от такой банкноты. За сбыт подделки можно получить до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU