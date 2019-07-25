2019-07-25T17:26:56+03:00
Общество

В Белгороде появится ночной общественный транспорт

В департаменте городского хозяйства пока пытаются понять, как он будет ездить
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде появится ночной общественный транспорт.В Белгороде появится ночной общественный транспорт.Фото: "КП" Архив
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Модернизацию пассажирских транспортных маршрутов обсуждали в департаменте городского хозяйства Белгорода. Не так давно только к городским маршрутам добавилось 8 новых направлений. Всего же их курсирует 600. А в сентябре, рассказал руководитель департамента городского хозяйства Александр Немыкин, должны начать курсировать еще и ночные маршруты. Чиновник подчеркнул, что «самая главная наша задача – понять эту сетку: как по ней ехать, чтобы было максимально эффективно для населения и экономично для перевозчика. Где-то для себя поставили задачу завершить исследования в первой половине сентября завершить исследования, выйти с конкретными предложениями и уже доработать нашу сеть ночным маршрутам».

Отметим, что белгородцы на себе ощутили неразбериху с внедрением новых маршрутов с 11 июля, нередко попадая в ситуацию, когда транспорт или менял маршрут или вообще исчезал с маршрута.

В департаменте городского хозяйства обещают, что к 1 сентября транспортный парк еще увеличится. К тому же должна измениться и оплата. Если раньше белгородцы платили при выходе, то теперь обязаны платить при входе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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