2019-07-25T16:44:51+03:00
Общество

Программа Дня города в Белгороде: как это будет

Белгородцы смогут отдохнуть 4 дня
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Программа Дня города в Белгороде: как это будет.Программа Дня города в Белгороде: как это будет.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Изменить размер текста:

В День города белгородцев ожидает насыщенная программа. У жителей областного центра выпала прекрасная возможность все 4 дня отдохнуть, ведь праздник рассчитан на людей разного возраста и разных предпочтений.

Стартуют мероприятия 2 августа. С 17:00 до 20:00 в парке Победы состоится арт-фестиваль. В это же время в Театральном сквере и на Свято-Троицком бульваре пройдут мастер-классы. Также запланирован показ модной одежды от белгородских дизайнеров.

3 августа для белгородцев в парке Победы развернется множество интерактивных площадок. В 11:00 пройдет ежегодный фестиваль «Русская каша». Это гастрономический праздник продлится два дня с 3 по 4 августа. Специальный гость – бренд-шеф телеканала «Еда» Владимир Павлов. С 12:00 начнут работу выставка военной техники и оружия, тематические фотозоны, фронтовые привалы.

В 16:00 на сцене парка Победы начнется фестиваль творческих коллективов. Он продлится до вечера и завершится для горожан «Победным караоке».

4 августа на Соборную площадь у Вечного огня пригласили ветеранов Великой Отечественной войны. Для них организуют экскурсии по городу, а также торжественно откроют пост №1.

5 августа день начнется с волны памяти. В 11:00 состоится митинг возле Вечного огня на Соборной площади. По маршруту №8 можно будет прокатиться в фирменном троллейбусе «Русская каша».

В пресс-службе администрации Белгорода подчеркивают, что праздничные мероприятия будут проходить на территории всего областного центра. Главными же площадками определены парк Победы, набережная Везелки, Музейная площадь, Белгородский Арбат, Свято-Троицкий бульвар, аллея Дружбы, Театральный сквер.

Завершит праздник концерт с участием известной российской исполнительницы Полины Гагариной и фейерверк в 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородской области сбытчики фальшивых купюр предстали перед судом
В Белгороде появится ночной общественный транспорт
В Старом Осколе снесли магазин и кафе
Житель Белгородской области на иномарке друга врезался в столб
Староосколец вырастил в квартире на девятом этаже сорок кустов конопли
Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджета
На территории белгородского «Сити Молла» мин не обнаружено
В Белгородской области под колесами автомобиля погибла 48-летняя женщина – водитель скрылся
Полина Гагарина выступит на Соборной площади Белгорода
Пропавший во время прогулки 19-летний житель Белгородского района найден живым
«Мисс Вселенная» пригласила юных белгородцев стать участниками конкурса комиксов
Пропавший в Белгороде пенсионер найден живым
Белгородэнерго выделило заводу «Верофарм» 3 МВт дополнительной мощности