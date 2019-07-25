СЕГОДНЯ 16:44 2019-07-25T16:44:51+03:00

Программа Дня города в Белгороде: как это будет. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

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В День города белгородцев ожидает насыщенная программа. У жителей областного центра выпала прекрасная возможность все 4 дня отдохнуть, ведь праздник рассчитан на людей разного возраста и разных предпочтений.

Стартуют мероприятия 2 августа. С 17:00 до 20:00 в парке Победы состоится арт-фестиваль. В это же время в Театральном сквере и на Свято-Троицком бульваре пройдут мастер-классы. Также запланирован показ модной одежды от белгородских дизайнеров.

3 августа для белгородцев в парке Победы развернется множество интерактивных площадок. В 11:00 пройдет ежегодный фестиваль «Русская каша». Это гастрономический праздник продлится два дня с 3 по 4 августа. Специальный гость – бренд-шеф телеканала «Еда» Владимир Павлов. С 12:00 начнут работу выставка военной техники и оружия, тематические фотозоны, фронтовые привалы.

В 16:00 на сцене парка Победы начнется фестиваль творческих коллективов. Он продлится до вечера и завершится для горожан «Победным караоке».

4 августа на Соборную площадь у Вечного огня пригласили ветеранов Великой Отечественной войны. Для них организуют экскурсии по городу, а также торжественно откроют пост №1.

5 августа день начнется с волны памяти. В 11:00 состоится митинг возле Вечного огня на Соборной площади. По маршруту №8 можно будет прокатиться в фирменном троллейбусе «Русская каша».

В пресс-службе администрации Белгорода подчеркивают, что праздничные мероприятия будут проходить на территории всего областного центра. Главными же площадками определены парк Победы, набережная Везелки, Музейная площадь, Белгородский Арбат, Свято-Троицкий бульвар, аллея Дружбы, Театральный сквер.

Завершит праздник концерт с участием известной российской исполнительницы Полины Гагариной и фейерверк в 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU