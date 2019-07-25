СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-25T15:27:16+03:00

В Старом Осколе снесли магазин и кафе в присутствии судебных приставов. Фото: "КП" Архив

Теперь хозяину построек придется возмещать еще и стоимость работ по их демонтажу

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В Старом Осколе судебные приставы снесли магазин и кафе, который должник построил на самовольно занятых земельных участках. Теперь хозяину построек придется возмещать еще и стоимость работ по их демонтажу

Накануне на исполнение в Старооскольский районный отдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области поступили исполнительные документы об определении порядка пользования земельными участками, выданные Старооскольским городским судом Белгородской области. Суд обязал устранить созданные препятствия в пользовании земельными участками, а также снести строения (магазин, кафе и часть объекта незавершенного строительства).

Добровольно должник решение суда не исполнял. Судебные приставы неоднократно выходили по адресу должника с целью проверки исполнения требования исполнительного документа, вручали ему постановления о назначении нового срока исполнения. Кроме этого, за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, должника привлекали к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ.

Принудительный снос строений был произведен за счет средств взыскателя. Решение суда исполнено, а должнику предстоит выплатить исполнительский сбор и расходы по совершению исполнительных действий, сообщает пресс-служба В Старом Осколе судебные приставы снесли магазин и кафе, который должник построил на самовольно занятых земельных участках. Теперь хозяину построек придется возмещать еще и стоимость работ по их демонтажу

Накануне на исполнение в Старооскольский районный отдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области поступили исполнительные документы об определении порядка пользования земельными участками, выданные Старооскольским городским судом Белгородской области. Суд обязал устранить созданные препятствия в пользовании земельными участками, а также снести строения (магазин, кафе и часть объекта незавершенного строительства).

Добровольно должник решение суда не исполнял. Судебные приставы неоднократно выходили по адресу должника с целью проверки исполнения требования исполнительного документа, вручали ему постановления о назначении нового срока исполнения. Кроме этого, за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований не имущественного характера, должника привлекали к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ.

Принудительный снос строений был произведен за счет средств взыскателя. Решение суда исполнено, а должнику предстоит выплатить исполнительский сбор и расходы по свершению исполнительных действий, сообщает пресс-служба УФСПС России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU