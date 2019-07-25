Житель Белгородской области на иномарке друга врезался в столб

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-25T13:19:33+03:00

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Утром 24 июля в микрорайоне Горняк города Старый Оскол иномарка влетела в столб. Дежуривший недалеко от места происшествия экипаж ДПС задержал водителя. За рулем автомобиля находился 23-летний местный житель. Как сообщили в пресс-службе УМВД, по внешним признакам он был явно нетрезв, однако проходить медосвидетельствование отказался. Помимо этого, у водителя еще и не оказалось ни прав, ни документов на машину.

Полицейские выяснили, что автомобиль принадлежит другу виновника ДТП. По предварительным данным, староосколец без спроса взял ключи от иномарки. Владелец машины узнал о происшествии от сотрудников полиции, после чего написал заявление об угоне.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Ранее парня уже привлекали к ответственности за угон. Пока он отбывает административный арест за вождение без прав и отказ от медосвидетельствования.

В Старом Осколе сотрудник ДПС задержали подозреваемого в угоне.

ИСТОЧНИК KP.RU