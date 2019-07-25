Староосколец вырастил в квартире на девятом этаже сорок кустов конопли
В ходе третьего этапа операции «Мак – 2019» старооскольские оперативники выявили факт незаконного культивирования конопли. В квартире местного жителя на девятом этаже обнаружили целый «зимний сад». По предварительным данным, мужчина выращивал сорок кустов наркотикосодержащего растения.
Дознаватели возбудили в отношении незадачливого флориста уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Сотрудники полиции призывают жителей региона проявить активную гражданскую позицию и сообщать обо всех фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также очагах дикого произрастания конопли и мака в правоохранительные органы. Сделать это можно по телефонам 02 или 8 (4722) 352-033.
ИСТОЧНИК KP.RU