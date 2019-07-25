2019-07-25T12:14:44+03:00
Общество

Староосколец вырастил в квартире на девятом этаже сорок кустов конопли

За «зимний сад» мужчине грозит до двух лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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За выращивание конопли старооскольцу грозит тюремный срок.За выращивание конопли старооскольцу грозит тюремный срок.Фото: "КП" Архив
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В ходе третьего этапа операции «Мак – 2019» старооскольские оперативники выявили факт незаконного культивирования конопли. В квартире местного жителя на девятом этаже обнаружили целый «зимний сад». По предварительным данным, мужчина выращивал сорок кустов наркотикосодержащего растения.

Дознаватели возбудили в отношении незадачливого флориста уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Сотрудники полиции призывают жителей региона проявить активную гражданскую позицию и сообщать обо всех фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также очагах дикого произрастания конопли и мака в правоохранительные органы. Сделать это можно по телефонам 02 или 8 (4722) 352-033.

ИСТОЧНИК KP.RU

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