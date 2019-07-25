В Белгородской области под колесами автомобиля погибла 48-летняя женщина – водитель скрылся
ДТП произошло в полночь 24 июля в Корочанском районе. По предварительным данным, на 28 километре автодороги «Белгород – Новый Оскол – Советское» неизвестный водитель наехал на 48-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Автомобилист скрылся. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что его личность устанавливается. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.
Всего за сутки в регионе произошло три ДТП. В Ивнянском районе под колесами грузовика «Вольво» пострадал 43-летний пешеход. В поселке Октябрьский Белгородского района 11-летний велосипедист, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в припаркованный «ВАЗ-21120». Мальчика с травмами доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU