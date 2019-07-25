2019-07-25T11:07:20+03:00
Происшествия

В Белгородской области под колесами автомобиля погибла 48-летняя женщина – водитель скрылся

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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За сутки в Белгородской области произошло три ДТП.За сутки в Белгородской области произошло три ДТП.Фото: "КП" Архив
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ДТП произошло в полночь 24 июля в Корочанском районе. По предварительным данным, на 28 километре автодороги «Белгород – Новый Оскол – Советское» неизвестный водитель наехал на 48-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Автомобилист скрылся. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что его личность устанавливается. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

Всего за сутки в регионе произошло три ДТП. В Ивнянском районе под колесами грузовика «Вольво» пострадал 43-летний пешеход. В поселке Октябрьский Белгородского района 11-летний велосипедист, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в припаркованный «ВАЗ-21120». Мальчика с травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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