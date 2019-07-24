2019-07-24T19:46:16+03:00
Общество

Пропавший во время прогулки 19-летний житель Белгородского района найден живым

Установить его местонахождение полицейским помогла бдительная местная жительница
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Напомним, в селе Стрелецкое 21 июля пропал 19-летний парень. Молодой человек не вернулся с прогулки. Обеспокоенные родственники обратились в полицию. На поиски юноши ориентировали не только сотрудников правоохранительных органов, но и общественность.

Установить местонахождение молодого человека удалось только 24 июля. По данным пресс-службы УМВД области, его заметила на одной из улиц села Стрелецкое местная жительница. Зная, что парня ищут, она сразу же позвонила администрацию. Сотрудники органов местного самоуправления поставили в известность участкового о том, что юноша нашелся.

По предварительным данным, молодой человек за эти дни не пострадал от противоправных посягательств. Сейчас он находится с родственниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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