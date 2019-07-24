2019-07-24T18:03:21+03:00
Общество

Пропавший в Белгороде пенсионер найден живым

В полиции сообщили, что в настоящее время пожилой мужчина находится с родственниками
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Напомним, 19 июля в Белгороде пропал 65-летний мужчина. Он вышел из приемного отделения одной из городских больниц и исчез в неизвестном направлении. Полицейские объявили пенсионера в розыск. На его поиски также ориентировали общественность. 24 июля правоохранители сообщили о том, что пожилой мужчина найден и его отправили домой.

По предварительным данным, его обнаружили в Белгородском районе. Пенсионер попался на глаза знакомым, которые и позвонили его родственникам. В настоящее время пожилой мужчина находится со своими близкими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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