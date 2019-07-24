Пропавший в Белгороде пенсионер найден живым
В полиции сообщили, что в настоящее время пожилой мужчина находится с родственниками
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Напомним, 19 июля в Белгороде пропал 65-летний мужчина. Он вышел из приемного отделения одной из городских больниц и исчез в неизвестном направлении. Полицейские объявили пенсионера в розыск. На его поиски также ориентировали общественность. 24 июля правоохранители сообщили о том, что пожилой мужчина найден и его отправили домой.
По предварительным данным, его обнаружили в Белгородском районе. Пенсионер попался на глаза знакомым, которые и позвонили его родственникам. В настоящее время пожилой мужчина находится со своими близкими.
ИСТОЧНИК KP.RU