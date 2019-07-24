Белгородец ушел с тусовки, чтобы купить нож и отомстить своему обидчику

СЕГОДНЯ 17:23 2019-07-24T17:23:00+03:00

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В Белгороде предъявлено обвинение 45-летнему белгорордцу, который нанес своему 32-летнему знакомому удар ножом прямо в сердце. Нож он специально купил в магазине. Как рассказали в пресс-службе Следственного Управления СК Российской Федерации по Белгородской области, теперь 45-летний житель Белгородского района будет отвечать по ч.1 ст.105 УК РФ за убийство.

Как выяснилось во время следствия, днем 21 июля 2019 года компания знакомых выпивала спиртное в беседке в урочище «Тавровское». Приятели, один из которых имел судимость и отбывал наказание в виде лишения свободы, повздорили. Один из них, посчитавший себя оскорбленным, покинул беседку, дошел до магазина, где купил нож. Вернувшись, он ударил обидчика в область сердца. От полученной травмы 32-летний потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый скрылся.

Следствием возбудило ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU