У белгородцев появились своя федерация бадминтона

СЕГОДНЯ 16:33 2019-07-24T16:33:17+03:00

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В июле 2019 года у любителей бадминтона в Белгородском регионе появилась своя федерация. Это – важный шаг в развитии одного из самых массовых видов спорта. Президентом федерации избрали Владимира Тикунова.

Новое формирование ставит своими задачами подготовку спортивного резерва, развитие детско-юношеского и массового спорта, популяризацию бадминтона как наиболее доступного вида физической активности без возрастных барьеров и существенных ограничений по здоровью.

Программой развития бадминтона в Белгородской области до 2022 года намечена целевая подготовка тренеров; организация секций по бадминтону в учебных заведениях, на предприятиях, в организациях и учреждениях Белгородской области; создание рекреационных зон в парках, дворах и на базах отдыха. Также планируется проведение районных, городских и региональных соревнований, организация сборов для сильнейших спортсменов региона и многое другое, вплоть до спартакиад, спортивных праздников и фестивалей.

Напомним, что бадминтон – одна из древнейших игр планеты, была известна более 2 000 лет назад в странах Европы и Азии. Первые правила бадминтона были опубликованы в 1860 году в Англии. Первый официальный турнир прошел там же в 1898 году. В 1934 году образована Международная федерация бадминтона, членами которой сегодня являются 179 национальных федераций. Бадминтон включен в программу летних Олимпийских игр с 1992 года.

ИСТОЧНИК KP.RU