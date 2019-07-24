Под Белгородом сотрудник Росгвардии насмерть сбил 15-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 15:28 2019-07-24T17:57:44+03:00

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Под Белгородом в Прохоровском районе на 6-м километре трассы «Прохоровка-Плота-Ржавец» пьяный сотрудник Росгвардии сбил насмерть 15-летнего подростка. Мальчик ехал на велосипеде.

Как сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Белгородскому региону 25-летний водитель ВАЗ-21124» нарушил правила при обгоне автомобиля КамАЗ. В результате ДТП мальчишка-велосипедист умер на месте еще до приезда скорой помощи.

Отметим, что водитель от проведения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. Как рассказали в ведомства, за рулем автомобиля, сбившего подростка, был сотрудник Росгвардии. И заверили, что он будет уволен.

В ведомстве подтвердили, что за рулём был сотрудник Росгвардии, а также заявили, что его уволят.

ИСТОЧНИК KP.RU