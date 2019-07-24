В Белгороде к берегу Северского Донца прибило тысячи мертвых рыб

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-24T14:04:05+03:00

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К берегу Северского Донца прибыло тысячи мертвых мальков рыб. Еще в выходные на пляжах было не протолпиться, а сейчас многие белгородцы даже боятся заходить в воду.

Горожане гадают, что могло стать причиной гибели такого количества мальков. Предполагают, что произойти это могло из-за плохой работы очистных сооружений. Рыбаки придерживаются версии, что рыбы могли погибнуть из-за браконьеров.

Свой вердикт должны дать специалисты, которые взяли пробы воды.

Напомним, что разрешение на купание на Центральном пляже Белгорода было выдано 9 июля, о чем сообщалось на сайте Роспотребднадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU